Udinese Runjaic | Contenti del primo posto la direzione è quella giusta

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Siamodel, ma in questo momento significa poco guidare il campionato. Questo traguardo ci dice solo che la nostrae che stiamo facendo bene. Conterà mettere insieme tanti punti, in questa fase della stagione, per raggiungere il nostro obiettivo e fare un ottimo campionato“. Queste le parole di Kosta, tecnico dell’, dopo il 3-2 in rimonta sul Parma. Nell’intervento ai microfoni di DAZN, il tecnico tedesco ha spiegato: “La chiave per noi è lo spirito di squadra, essere collegati tra attacco e difesa e mettere tanta intensità nei momenti giusti della partita. Neltempo non avevamo giocato così male, ma il nostro obiettivo è giocare sempre con l’energia che avete visto nella ripresa, ha cambiato la partita“.