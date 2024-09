The Spell Brigade è ora disponibile su PC Steam ecco il trailer di lancio

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 16 settembre 2024) Bolt Blaster Games è entusiasta di annunciare che il loro ultimo titolo, The, è oraper tutti i giocatori su. Hans Jacobs, Game Director di Bolt Blaster Games, ha condiviso le seguenti dichiarazioni in merito aldel gioco: “Siamo entusiasti di lanciare il nostro gioco in accesso anticipato. Il back della community è inestimabile, e siamo impazienti di ascoltare i pensieri della comunità per aiutarci a migliorare il gioco.” Theè un gioco contraddistinto da un gameplay roguelite e bullet-heaven, con i giocatori chiamai a vestire i panni di un “piccolo” mago insieme ai propri amici così da vivere un’esperienza cooperativa online da 1 a 4 giocatori affrontando orde di nemici e mostruosità ispirate ai temi lovecraftiani.