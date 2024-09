Starmer | con Italia su sostegno a Kiev

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 16 settembre 2024) 16.15 "Riconosco il ruolo dell'come leader in Europa e nel G7". Così il premier britannicoal termine dell'incontro con la presidente del Consiglio,Meloni,a Villa Doria Pamphili "Grazie per la tua forte leadership in particolare sull'Ucraina", ha dettorivolgendosi alla Meloni. L'immigrazione irregolare è una "sfida comune". Lotta a trafficanti "miglior deterrente".Poi ha confermato l'investimento di 485mln di sterline nel Regno Unito da parte di Leonardo e Marcegaglia nella difesa e nell'innovazione.