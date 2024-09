Sir Perugia vittoria di carattere Lube battuta in rimonta a Jesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) SIR SUSA VIMCUCINE CIVITANOVA 2 (18-25, 27-29, 25-15, 25-15, 15-12): Plotnytskyi 17, Ben Tara 15, Semeniuk 14, Russo 14, Loser 10, Giannelli 4, Colaci (L1), Ishikawa 4, Cianciotta, Herrera. N.E. - Candellaro, Zoppellari, Piccinelli (L2). All. Lorenzetti. CIVITANOVA MARCHE: Bottolo 14, Lagumdzija 9, Tenorio 7, Loeppky 6, Gargiulo 6, Boninfante 2, Balaso (L1), Dirlic 11, Larizza 3, Khanzadeh 3, Orduna. N.E. - Chinenyeze, Nikolov, Bisotto (L2). All. Medei. Arbitri: Marco Turtù e Gian Marco Annese. SIR (b.s. 23, v. 8, muri 13, errori 12).(b.s. 23, v. 5, muri 5, errori 9).(AN) - Un inizio di stagione abbastanza usuale per la Sir Susa Vimche deve sudare non poco per conquistare laVolley, superando una rivale storica come laCivitanova, sempre molto pericolosa malgrado i molteplici cambiamenti operati nell’organico.