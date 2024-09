Shanghai colpita da una forte tempesta una delle più forti degli ultimi 70 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lunedì Shanghai è rimasta paralizzata, da quello che le autorità hanno definito il tifone più forte che ha colpito direttamente il centro finanziario cinese in più di sette decenni, con voli, treni e autostrade sospesi durante una festa nazionale. Il tifone Bebinca ha toccato terra in un sobborgo industriale a sud-est della metropoli di 25 milioni di persone alle 7:30 circa, ora locale di ieri. Il Joint Typhoon Warning Center (JTWC) ha dichiarato che ha raggiunto velocità massime del vento di 130 chilometri orari (80 mph), l'equivalente di un uragano atlantico di categoria 1. Oggi, l'amministrazione di Shanghai ha diramato un'allerta tifone rossa, la sua allerta più grave, che prevede venti di burrasca, forti piogge e inondazioni costiere in vaste zone della Cina orientale.