Settimana instabile con piogge e temporali | ecco cosa aspettarsi

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma - Il mese di settembre proseguirà con condizioni meteorologiche particolarmente variabili, caratterizzate daintensi in tutta Italia. Questa, il tempo resterà fresco e, conche potrebbero essere anche di forte intensità. L'attuale configurazione meteorologica vede il persistente connubio tra l'anticiclone russo-scandinavo e quello atlantico, che sta impedendo alle correnti oceaniche di penetrare in Europa. Di conseguenza, un ampio canale di bassa pressione si estende dal Mar Nero al Mediterraneo, alimentando l'instabilità atmosferica. Le correnti fresche continentali scorrono lungo il bordo meridionale dell'anticiclone e, sebbene la previsione generale appaia semplice, i dettagli risultano più complessi. I modelli matematici stanno lottando per identificare i minimi barometrici che influenzeranno il tempo.