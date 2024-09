Rapporto biennale sulla parità uomo-donna

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 16 settembre 2024) In attuazione dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra, modificato dalla Legge n.162/2021, il Decreto Interministeriale del 3 giugno 2024 definisce le modalità per la redazione delsituazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private. In particolare, le aziende pubbliche e private, con oltre 50 dipendenti, sono tenute a redigere a cadenza fissaunperiodicosituazione del personale maschile e femminile, da cui risultino elementi utili in riferimento all’attività lavorativa del personale nei vari settori economici, con riguardo alle diverse fasi professionali. Il requisito occupazionale va determinato tenendo conto del numero dei dipendenti occupati nell’intero complesso aziendale e va computata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata.