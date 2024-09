Pumpkin Patch Tulipania torna la più grande raccolta di zucche in Lombardia | dove quando ed eventi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Bergamo, 16 settembre 2024 – L’autunno è ormai alle porte: se il clima degli ultimi giorni ci ha già fatto assaporare la stagione in arrivo, sul calendario manca davvero pochissimo. Per l’occasione, riapre, la piùdiinche ha portato in Italia il fascino autentico delin stile americano. Situato a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, il campo si trova a soli 15 minuti dal capoluogo e 35 minuti dalla Brianza e Milano (uscita Capriate, autostrada A4). Quì, oltre alladelledecorative e alimentari, si potrà godere delle ultime giornate tiepide e soleggiate in un contesto bucolico, con numerose attività per i più piccoli e una vasta gamma di opzioni culinarie.