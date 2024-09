Processo Salvini scontro tra politica e magistratura | l’Anm in campo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 settembre 2024) La Giunta esecutiva di Palermo dell'Associazione Nazionale Magistrati (Anm) ha espresso piena solidarietà a tutti i colleghi impegnati nelcontro l'ex ministro dell'Interno, Matteo, in particolare verso la Procura della Repubblica di Palermo. Questa presa di posizione arriva all'indomani della richiesta di una condanna a sei anni di carcere per, in relazione alla gestione del caso Open Arms, dove l'allora ministro decise di impedire lo sbarco dei migranti a bordo della nave.L'Anm ha stigmatizzato le accuse rivolte alla pubblica accusa di un presunto uso politico della giustizia, dichiarazioni che sono state definite come “gravi” e “in violazione del principio di separazione dei poteri”. Secondo l'associazione, tali insinuazioni minano la fiducia nelle istituzioni democratiche e costituiscono indebite pressioni sui magistrati.