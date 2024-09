Polonia dichiarato stato di calamità

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 16 settembre 2024) 18.26 Il governo polacco ha deciso di dichiarare lodinaturale a causa delle massicce inondazioni che hanno investito gran parte dell' Europa centrale. Inper ora si contano 5 morti. Il maltempo ha costretto all'evacuazione di parecchie migliaia di persone e continua l'allarme per altri allagamenti. Vittime e dispersi si segnalano in Austria (3 morti), in Romania (7 morti) e in Repubblica Ceca (un morto). Allagamenti e danni ingenti si sono verificati anche in Slovacchia e in Ungheria.