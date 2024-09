Nuova sede in Austria e sguardo a Oriente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) REINOVA SI POSIZIONA per la una crescita globale ed entra così nel Gruppo HB4. Dopo un aumento di capitale, l’azienda di Soliera, in provincia di Modena, diventa una società per azioni e si affaccia al mercato internazionale, con il nuovo ufficio di rappresentanza in. Previste aperture di nuove sedi negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti, oltre alle strutture già presenti in Italia tra le province di Modena e Reggio Emilia. Qualche mese fa, con una mossa strategica che segna un’era di innovazione e crescita, Reinova, leader nello sviluppo di componenti per il powertrain ibrido ed elettrico, ha annunciato il suo ingresso nella Holding HB4, un conglomerato da oltre 200 milioni di fatturato, 800 dipendenti e 16 stabilimenti.