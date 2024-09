Neonato morto a Parma indagata la madre 22enne

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ècon l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere la ragazza di 22 annideltrovatonel giardino di una villetta a Traversetolo (). Nessuno era a conoscenza della sua gravidanza, nemmeno la famiglia e il padre del bimbo, la ragazza non è stata seguita da un ginecologo e avrebbe partorito da sola in casa, senza l’aiuto di nessuno: laper la morte deltrovato cadavere nel giardino di casa il 9 agosto a Traversetolo nel Parmense avrebbe fatto tutto da sola. È quanto emerge da un comunicato firmato dal procuratore di, Alfonso D’Avino. In un lungo comunicato il procuratore D’Avino, che sul delicato caso di Traversetolo coordina le indagini dei carabinieri, precisa che “può ritenersi accertata” l’estraneità dei genitori della ragazza.