Milano licei classici in cerca di rilancio | l’Omero non si arrende e apre le porte alle medie

(Di lunedì 16 settembre 2024)indi, dopo l’ultima frenata nelle iscrizioni: sono state aperte una decina di classi in meno rispetto a un anno fa. Le prossime iscrizioni sono in programma a gennaio, ma c’è chi si muove in anticipo tra open day,aperte e iniziative perre di invertire la tendenza. In questo panorama, non si, in zona Niguarda, che quest’anno non è riuscito a formare nessuna classe prima. “Non vogliamo rinunciare al nostro classico, per noi è un indirizzo fondamentale”, conferma la preside Ida Buonocunto. Già lo scorso anno avevano messo mano all’offerta, puntando a una sperimentazione che - oltre al greco e al latino - guardava ai beni culturali escienze applicate. La formula resta, i laboratori sono stati rinnovati, sono attive collaborazioni con le università. “Ma ora vanno fatti conoscere ai ragazzi eloro famiglie”.