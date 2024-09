M Night Shyamalan sta lavorando al suo nuovo film i primi dettagli sono esaltanti

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 16 settembre 2024) Mentre Trap supera gli 80 milioni di dollari al botteghino mondiale, M.è già al lavoro sul suo prossimo lungometraggio, che sarà il 17°. Il regista candidato all’Oscar ha ringraziato il pubblico del suo ultimo thriller sui social, in un post in cui ha condiviso una foto del taccuino rosso brillante (una scelta coloristica non casuale, come spiegato dal cineasta nella didascalia) che sta utilizzando per mettere nero su bianco le idee per il suo prossimo progetto.ha scritto: Come rituale per ogni, scelgo un quaderno che mi parli e ci scrivo appunti, idee per il. Quando è pieno di idee, vado a delineare e poi a scrivere la sceneggiatura. Questo è il quaderno per iln.