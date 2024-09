Le novanta audizioni sul suicidio assistito chieste dalla destra per rallentare la legge

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 16 settembre 2024) La Corte Costituzionale dal 2019, con la sentenza sul caso DjFabo, chiede al Parlamento italiano di varare unasul. Richiesta ribaditaConsulta con una nuova sentenza il 18 luglio scorso. Ma la politica fa ancora melina. Come racconta Repubblica, il testo incardinato in commissione al Senato, il disegno didel senatore del Pd Alfredo Bazoli, avrebbe dovuto essere discusso in aula il 17 settembre, come prevede il regolamento per i provvedimenti che hanno le firme di un terzo dei componenti del Senato. Ma l’arrivo in aula sarà poco più che un atto formale. Le due commissioni Sanità e Giustizia in sette mesi non hanno quasi mai esaminato il testo, quindi si deve ripartire dall’inizio.