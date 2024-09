La tecnologia indossabile che inganna gli algoritmi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) "IN UN MONDO in cui i dati sono la più grande risorsa economica, Capable affronta la questione della privacy, aprendo la discussione sull’importanza della protezione dall’uso improprio delle telecamere di riconoscimento biometrico". Sono le parole di Rachele Didero (nella foto in alto), 28 anni, fondatrice e ceo di Capable, startup nel mondo del fashion tech. Un settore in forte crescita: gli investimenti nel segmento hanno registrato un incremento del 18% annuo, passando dai cinque miliardi di dollari del 2016 ai 41,7 miliardi nel 2022, emerge da una ricerca condotta dal Sole 24 Ore. Anche in Italia il settore è in decisivo sviluppo, con 46 investimenti avvenuti nel periodo 2020-2022 per un ammontare complessivo di 70 milioni di euro. Negli ultimi anni, infatti, il rapido avanzare dei processi tecnologici ha indubbiamente cambiato il volto dell’industria della moda.