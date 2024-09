La Lazio ritrova il suo leader | contro il Verona torna Gila in difesa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nell’estate di Marioè successo un po’ di tutto. A luglio il quotidiano spagnolo AS, da sempre molto informato sulle vicende di casa Madrid, rivela che il Real sta pensando di riportare a casa il canterano, del quale detiene il 50% di una futura rivendita. Tre giorni dopo è il diretto interessato a negare ogni idea di futuro lontano da Formello: “Non mi muovo da qui. La società crede in me e io credo nella”. Sul più bello però è arrivato il primo infortunio. Una frattura all’alluce che condiziona la sua preparazione e che lo costringe are in campo ad agosto, quando subisce un nuovo stop, stavolta di natura muscolare, legato probabilmente ad un’estate difficile: lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra. Un mese dopo il difensore spagnolo è pronto are in campo per il debutto da titolare in stagione.