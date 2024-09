Hermoso è un centrale di buona tecnica ma all’Atletico non brillava nella fase difensiva Zazzaroni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024)è undi, manon) Ivandirettore del Corriere dello Sport, scrive della Roma, die di De Rossi. La Roma ha tre punti dopo quattro partite. Le acque sono già agitate. Scriveè undi, addirittura “arrogante” quando ha il pallone tra i piedi, ma ancheMadrid nonstrettamente. De Rossi dovrà soffermarsi molto sul pezzo. Nel calcio non si inventa più nulla: De Rossi avrebbe bisogno anche di un interlocutore tecnico, di un confronto alto e costante che non può essere il giovane – in tutti i sensi – Ghisolfi. Rappresenta un valore per il calcio e per la Roma ma, essendo alle prime esperienze in panchina, e avendo personalità e princìpi sani di gioco, merita un sostegno che va oltre il semplice mercato.