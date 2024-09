Half Marathon a Monaldi e Massimi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un bel colpo d’occhio quello offerto ieri dal lungomare di Porto San Giorgio pieno di vita e di colori dei partecipanti alla 41esima edizione delladel Piceno Fermano, ottavo memorial Egidio Lattanzi organizzata dall’associazione podistica "Valtenna" in collaborazione con i comuni di Porto San Giorgio e Fermo. La manifestazione propone tre tipi di corsa, tutti sul lungomare: la mezza maratona, la stracittadina non competitiva di 10,5 km, la Camminata di 5 km a passo libero per famiglie e bambini. Il percorso delladi 21,097 km omologato in due giri con altimetria zero e chiuso al traffico. Tutto sommato una gran bella festa, un successo favorito dalle buone condizioni meteo. Sono arrivati "corridori", atleti e non atleti, da ogni parte d’Italia ed anche dall’estero, specie da Ungheria, Germania e Malta. In totale 1.380.