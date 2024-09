Grande Fratello Lino Giuliano rompe il silenzio dopo la squalifica | Un duro colpo ora mi trovo in una situazione difficile perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Alfonso Signorini in apertura della prima puntata delha confermato quanto già si era vociferato sin da questa mattina:non entrerà nella Casa del reality show in seguito all’insulto omofobo di qualche giorno fa. Le parole del conduttore: Voi sapete amici che questa sera doveva entrare un concorrente,. Qualche giorno fa peròha pubblicato sui social un commento omofobo.per onestà ha subito ritrattato, ha spiegato che non è omofobo, si è subito scusato, ha ritrattato e sembrava sincero. Questo tipo di commenti non offende solo la comunità gay, ma tutte le persone di buonsenso, non è questa la direzione che io, Mediaset ed Endemol vogliamo prendere. Per questonon entra nella Casa. Mi dispiace.