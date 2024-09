Esonero De Rossi i possibili sostituti | un big in pole occhio a un ex… Lazio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tre punti raccolti in 4 partite, secondo peggior inizio di stagione nell’era dei 3 punti per la Roma: l’ipotesi di undi Daniele Denon è poi così remota. DDR, al primo vero anno da allenatore, non ha ancora trovato la prima vittoria in campionato nonostante il calendario, Juventus a parte, presentasse un inizio non complicatissimo contro Cagliari, Empoli e Genoa. Il tempo stringe, la panchina scotta. Secondo gli esperti Sisal, la quota per l’di Deentro Natale si è dimezzata in appena 10 giorni: dopo la gara con la Juventus si giocava a 6,00, ora è data a 3,00. Tra gli allenatori delle big solo Fonseca, offerto a 1,57, ha una quota inferiore.