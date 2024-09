Escursioni fatali due vittime in montagna in 24 ore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Fine settimana nero sulle montagne della Valtellina. A nemmeno 24 ore dal decesso di Ermanno Molin Pradel, l’architetto 57enne di San Donato Milanese che sabato è precipitato dalla cresta della Cima Cigola, a circa 2.600 metri di quota, nel territorio comunale di Piateda, un’altra tragedia con un’altra vittima residente nel Milanese . È Federica Tonoli di Masate, medico in una Rsa, 31 anni tra poche settimane, che ieri, poco dopo le 14, ha perso la vita precipitando dalla ferrata del Monte Forno, 3.214 metri al confine tra Italia e Svizzera. La donna non ha avuto scampo, dopo un volo di quasi 200 metri. Da sottolineare anche che entrambi gli incidenti si sono verificati in condizioni meteo buone, ma con molto medico. Sotto choc gli amici che erano con Federica, due ragazzi di 26 e 31 anni e una giovane di 26, tanto che la dinamica esatta di quanto accaduto non è ancora chiara.