Enzo Bambolina sulla squalifica di Lino Giuliano | Non voglio che venga fatto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il commento omofobo cheha rivolto adgli è costato il suo ingresso al Grande Fratello, ma quest’ultimo, fra le pagine di FanPage, aveva dichiarato che mai e poi mai avrebbe voluto questo. “Se dovesse essere escluso per questo motivo mi dispiacerebbe tantissimo. Per lo stesso motivo, nonostante le insistenze di chi mi conosce, ho deciso di non denunciarlo. Non ho intenzione di rovinarlo. Lo conosco, so che è un bravo ragazzo e che viene da una famiglia di brave persone. Ci sono rimasto male perché mi sono preso i peggiori insulti dopo questa storia, ha dato adito ai suoi follower di insultarmi. Ma nonche rischi il posto al GF per questo”.: “Il mio commento? Ero ironico, non era vero” “Chi mi segue sui social sa che io commento ironicamente quello che accade in tv e in rete ai personaggi famosi.