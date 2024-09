Cortona primo giorno di scuola Il sindaco saluta gli studenti l’impegno del Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arezzo, 16 settembre 2024 –di. IlglidelL’assessore Spensierati: quello dei trasporti è un elemento cruciale ai tempi del calo demografico L’esempio di San Francesco e la cultura della legalità. Saranno questi due gli elementi protagonisti dell’anno scolastico 2024/25 a. Gli 800 anni dalle Stimmate del Santo Patrono d’Italia e la diffusione dei principi per una civile convivenza saranno gli argomenti dei progetti culturali e didattici in questo nuovo anno scolastico. Stamani ildiLuciano Meoni ha in programma la visita ad alcune scuole del territorio perre, insegnanti e personale scolastico.