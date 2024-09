Clamoroso errore dell' arbitro allo scadere di Monza-Inter | nerazzurri graziati? Esplode il caso | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Primaa gara avrei firmato per un pareggio, ma per come si era messa un po' dispiace”. È deluso Alessandro Nesta quando pronuncia queste parole, con il grande rimpianto del pari siglato da Dumfries subito all'88' per una disattenzione difensiva, dopo il gol di Dani Mota sette minuti prima. Poi, però, i brianzoli la gara potevano anche vincerla, se non fosse stato per l'Pairetto che ha fermato Pessina solo davanti a Sommer, quando mancavano una manciata di secondidei quattro minuti di recupero concessi. L'del fischietto è stato quello di concedere il fal, non permettendo così all'ex centrocampista'Atalanta di concludere in porta. L'azione è stata la seguente: inizialmente c'è stato unvento duro di Pavard su Dani Mota, poi tra Bondo e de Vrij. Se il primo Pairetto non lo ha fischiato, il secondo sì.