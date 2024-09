Chiara Ferragni riparte dallo shampoo vegano | brand ambassador per Goa Organics

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Milano –. L’influencer, come documentato dalle sue recenti storie su Instagram, è infatti “new” di Goaspagnolo di prodotti per capelli rigorosamente vegani. Il primo vero contratto dopo la bufera Pandoro Gate e tutto quel che ne è seguito, con numerose aziende che hanno chiuso in fretta e furia gli accordi di collaborazione/sponsorizzazione.si trovava a Madrid per il lancio della partnership e ha ufficializzato anche sui social, dove nonostante tutto può ancora oggi vantare un seguito di 28,7 milioni di follower solo su Instagram, la nuova collaborazione con Goa, azienda con sede a Barcellona che di follower su Instagram ne vanta ‘solo’ 200mila.