Cercava funghi lo trovano morto in un dirupo | l’ansia di un’intera notte e il tragico epilogo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Pistoia, 16 settembre 2024 – Unada incubo, unadi ansia per i familiari. Unadi ricerche nel buio, con il grande lavoro dei vigili del fuoco. Poi all’alba, in un, è stato trovato il corpo di Alessandro Niccolai, 60 anni, di Pistoia, operaio all’Hitachi. Era un grandissimo esperto di, tanto da aver partecipato anche ad alcune competizioni. E ora c’è incredulità tra gli amici e i colleghi, che si stringono ai familiari. Una morte causata con ogni probabilità da una fatalità, da una caduta. L’allarme era stato dato nel pomeriggio di domenica 15 settembre da un amico quando si erano perse le tracce dell’uomo. I due erano a Pian di Novello, sull’Appennino pistoiese, e si erano divisi per la ricerca dei. Quando l’altro uomo è tornato all’auto, di Alessandro Niccolai non c’era traccia.