Verde curato male a Roma residenti arrabbiati per l’intervento a via Odescalchi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 settembre 2024)pubbliconel territorio di: all’VIII Municipio,per i lavori alla siepe di viaGià ilnon viene mai. Poi, quando si effettuano i lavori nei giardini o nelle piazzole pubbliche, isi aspettano almeno una manutenzione dignitosa per tutta la zona. Quello che, almeno nelle ultime ore, non si starebbe svolgendo all’interno di via Carlo Tommaso, una strada a cavallo tra il quadrante di Tor Marancia e la zona dell’Ardeatino. Gli operai sarebbero intervenuti nelle piazzole al centro della carreggiata, lasciando però l’area in un oggettivo degrado. Iltra le zone di Tor Marancia e l’Ardeatino aCome si evince da un video di una fonte anonima sul gruppo del CdQArdeatino – Tor Marancia, i lavori su via Carlo Tommasosono apparsi subito molto superficiali.