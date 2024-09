Un festival nazionale? È la strada giusta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) "Credo sia assolutamente sostenibile, non vedo perchè il ministro della Cultura dovrebbe opporsi. Penso che se il consorzio è interessato a portarla avanti, l’iniziativa possa avere successo" afferma con i cronisti fuori dalla sala stampa a Modena il filosofo Massimo Cacciari, commentando due DDL targati PD presentati per riconoscere ilFilosofia come manifestazione di rango. Come ricorda il ricchissimo programma che anche quest’anno costella il, è stato proprio Massimo Cacciari – professore emerito di Estetica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e membro dell’Accademia dei Lincei – uno dei protagonisti della seconda giornata, con la sua lezione magistrale dal titolo "Paradosso e legge. Omaggio a Kafka". Un omaggio al grande scrittore indagatore della psiche umana nel centenario della sua morte.