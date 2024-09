Si sgancia la cintura del seggiolino e vola fuori dall' auto bimba di due anni ancora in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Gessate (Milano), 15 settembre 2024 –sbalzatadella mamma, indaginein corso. La piccola di duevittima del drammatico incidente, avvenuto giovedì scorso sulla provinciale 216 a Gessate, rimane ricoverata all'di Niguarda. Le sue condizioni sono stazionarie, ma i sanitari, in ragione della tenera età della, non hannosciolto la prognosi e si riservano qualche altro giorno di monitoraggio. L'inchiesta sull'accaduto è in carico alla Polizia Locale. Nei prossimi giorni una perizia tecnica sarà effettuata sulsu cui lasedeva, e da cui, inspiegabilmente, sarebbe riuscita a liberarsi.