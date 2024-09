OFFBEATS escono con Good to Be Back

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 15 settembre 2024) “to Be” è il nuovo brano degliche celebra l’arrivo sulle scene della band. Andiamo a saperne di più. “to be” è il nuovo singolo deglito be” è il primo brano in assoluto scritto dalla band. La canzone, dal testo fortemente autobiografico, parla del piacere provato nel fare musica ed esibirsi dal vivo. Nel testo la band si pone degli interrogativi, come ad esempio se questa potrà finalmente essere la volta buona. Dal canto suo però non ha dubbi: fare rock’n’roll è quello che sa fare e, a prescindere da tutto, lo farà finché lo vorrà! Una traccia energica e piena di motivazione per questo terzo singolo degli. Per l’ascolto: https://www.youtube.com/watch?v=CJaFCXq785k https://orcd.co/tobeChi sono gli? Glisono una band Hard Rock da Lodi.