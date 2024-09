Nelle Groane Quattro sindaci uniti dal patto per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Progetto Smart non solo a Monza: anchealcuni Comuni hanno deciso di collaborare attraverso la polizia locale per garantire il controllo del territorio in orario serale. Realtà che non hanno partecipato al briefing di Monza e che, tuttavia, hanno dato vita a un loro progetto. Comune capofila è quello di Limbiate, riuscito a coinvolgere realtà limitrofe quali Cogliate, Bovisio Masciago e Varedo. Il fatto che si siano messi insieme non è un caso: la Regione Lombardia premia (riconoscendo risorse da investire nel personale o nell’acquisto di mezzi) l’aggregazione tra Comuni nel settore delladando anche importanza al numero degli abitanti. Limbiate, superando i 35mila abitanti, rende tutto più appetibile. Gli altri tre Comuni, sommati, arrivano alla stessa dimensione declinando il progetto Smarta beneficio di 70mila abitanti.