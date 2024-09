Mozione sull’Esercito in stazione Tasselli Prc attacca il Pd astenuto | Non si assume la responsabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) "La maggioranza di centrosinistra non silain zona". La dura critica arriva da Giannidi Rifondazione Comunista, candidato sindaco alle scorse elezioni con la lista ’Reagire’. "Il Consiglio Comunale di Reggio ha superato se stesso: unapresentata dal gruppo di opposizione, ma dovremmo dire di minoranza, presentata da Fratelli d’Italia sulla richiesta di avere l’esercito in città, viene lasciata passare dalla maggioranza a guida Pd senza voti contrari. In pratica si rovescia la democrazia lasciando governare la destra, senzarsi ladi governare", chiosa. In effetti, lunedì scorso in Sala del Tricolore, il gruppo di maggioranza si èsullapresentata dall’opposizione che impegnava la giunta a ricorrere ai soldati, aderendo all’operazione ’Strade Sicure’ finanziato dal Governo.