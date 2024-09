La capolista se ne va ma la novità rivoluzionaria è che il Napoli non è più una squadra di fighetti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024) Lase ne va ma laè che ilnon è più unadiIlha vinto quattro a zero a Cagliari ed è in testa alla classifica. Temporaneamente, ma è in testa alla classifica. Ha vinto tre partite di fila dopo un anno e mezzo. Non accadeva dai tempi di Spalletti. Ha saputo soffrire, Meret migliore in campo, e poi ha castigato l’ottimo Cagliari di Nicola prima in ripartenza e poi approfittando di un errore difensivo. C’è stato spazio, nel finale, persino per il quarto gol di Buongiorno. A conferma che iloggi unache non molla mai la presa. La capacità di soffrire è una delle tanteportate da Antonio Conte. Il dato più significativo a nostro avviso è che ilsomiglia sempre più al suo allenatore.