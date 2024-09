Juve che succede con Danilo? Ipotesi separazione a gennaio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Torino, 15 settembre 2024 – Mentre Thiago Motta lavora per far ritrovare allail gol, la difesa continua a non subirne. Ed è un dato importante. Almeno garantisce risultati quando non si riesce a vincere. Due zero a zero consecutivi potrebbero aprire un piccolo squarcio nel ‘mottismo’ imperante, ma è anche giusto e doveroso dare tempo al nuovo mister, che ha deciso di rivoluzionare il calcio di Max Allegri. Ecco, nel calcio del corto muso c’era un difensore quasi imprescindibile,, che in quello di Motta sempre essere passato in secondo piano, dietro a Gatti, Bremer e perfino a Savona nel ruolo di terzino. Il brasiliano, fino a qui, ha giocato solo cinque minuti.in scadenza, l’Arabia lo corteggia Quattro partite e solo cinque minuti giocati. Uno scampolo a Verona.