Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Roma, 15 settembre 2024 - Sembra ormai imminente unatrae Hezbollah. Secondo la tv pubblica Kansta facendo pressioni sugli Stati Uniti per ottenere una legittimità internazionale per un conflitto armatoildi Dio ininvece spinge per ritardare il vero s, almeno fino a dopo le elezioni americane del 5 novembre. Intanto però le scaramucce di confine si fanno sempre più pesanti e ieri i caccia co la Stella di David hanno lanciato una serie di raid, tra cui il bombardamento di una zona vicina al villaggio siriano di Hawsh al-Sayyid Ali, quasi al confine trae Siria.