F1 Piastri batte Leclerc dopo un duello rovente a Baku Incidente Sainz-Perez 5 Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Per la quarta edizione consecutiva del Gran Premio di Azerbaigian, Charlesnon riesce a trasformare la pole position in vittoria sul circuito cittadino didovendosi accontentare di un amaro secondo posto alle spalle di Oscaral termine di unmeraviglioso. L’australiano della McLaren ha disputato una gara eccezionale, superando il monegasco all’inizio del secondo stint con gomme hard e resistendo poi per oltre 30 giri agli attacchi della Ferrari. Secondo successo in carriera e nel 2024 per il giovane pilota aussie (Budapest), che ha approfittato delle disavventure in qualifica del compagno di squadra Lando Norris (eliminato in Q1) per prendersi la scena e trascinare il team papaya al trionfo nel 17° round stagionale del Mondiale di Formula Uno.