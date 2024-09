F1 | Lewis Hamilton ed Esteban Ocon partiranno dalla pit lane a Baku

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) La mattina di, con il GP dell’Azerbaigian che prenderà il via a tinte rosse vista la pole position di Charles Leclerc, si tinge di un’altra novità da parte di qualcuno che rosso sarà senza ancora esserlo.partiràpit. Ma non sarà l’unico: stessa situazione anche per. Per i due piloti la ragione è praticamente identica: il cambiamento di diverse componenti della power unit, ma anche del motore. Una questione che rivoluziona in modo abbastanza consistente la griglia di partenza, dal momento che i due avevano superato il limite possibile di cambi. F1, Ferrari favorita nelle strade di. Vincere per lanciare l’assalto al Mondiale costruttori I primi beneficiari sono Fernando Alonso e Franco Colapinto.