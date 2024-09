Crosetto-Mantovano | Fiducia nei servizi E Gasparri avverte | fino in fondo sui dossier

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 15 settembre 2024) Una speculazione della sinistra, per insinuare l'ombra di tensioni nel governo e di un'operazione di accerchiamento deisegreti. Una goccia nel mare dell'inchiestaaggio, utilizzata ormai da giorni per alimentare i dubbi su quello stesso centrodestra che è vittima delle spiate di Striano & Co. Ma tanto è bastato per spingere, ieri, il sottosegretario Alfredo, l'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, a intervenire con una nota, per sottolineare come il contribuito dell'Aise, ilo di sicurezza esterna, «è frutto di competenze elevate e di lealtà verso le Istituzioni».