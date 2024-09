Conte stravolge il lavoro a Castel Volturno | novità in allenamento

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 15 settembre 2024) Nuovi schemi, nuovi moduli: aAntoniolavora per un Napoli differente e camaleontico “Non seguiamo mode e tradizioni”, ha detto Antonioin conferenza stampa a pochi giorni da Cagliari-Napoli. Il tecnico azzurro ha risposto così alle domande sul ritorno ad una difesa a quattro e all’utilizzo di un nuovo schema tattico, differente dal 3-4-2-1 messo in campo finora. In realtà, secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere del Mezzogiorno, il mister del Napoli sta preparandoche presto attuerà anche al di fuori del centro sportivo di. Per quanto riguarda la gara contro il Cagliari, difficile vedere stravolgimenti tattici. Il modulo confermato sarà ancora una volta il 3-4-2-1, che ha dato una certa sicurezza dal punto di vista offensivo. Quello che preoccupa Antonioè la distanza tra i reparti in fase di pressing.