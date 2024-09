Canoa slalom Coppa del Mondo 2024 | indietro De Gennaro nella tappa di Ivrea

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Si è concluso senza soddisfazioni per i colori azzurri il fine settimana delladeldi scena in Italia, con ladisulle acque della Dora Baltea. Nel kayak cross maschile ad affermarsi è il britannico Jonny Dickson, davanti al francese Gael Adisson, e al suo connazionale Sam Leaver. Fuori in batteria entrambi gli azzurri, con Zeno Ivaldi 18esimo e il campione olimpico Giovanni Deancora più, addirittura 28esimo.prova femminile invece si ferma in semifinale Chiara Sabattini, che chiude al sesto posto, mentre erano precedentemente state eliminati ai quarti di finale Agata Spagnol e Stefanie Horn, vittoriosa nel K1 di ieri. Anche qui la vittoria è andata alla Gran Bretagna, con Mallory Franklin sul gradino più alto del podio davanti alla connazionale Kimberley Woods. Completa il podio l’australiana Noemie Fox.