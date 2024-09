Calcio femminile C Jesina Aurora buon punto in uscita dalla prima trasferta

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 15 settembre 2024) La formazione di Casaccia dopo una gara equilibrata chiude a Vicenza, sponda Real, sullo 0-0. Domenica al Carotti arriva il Sudtirol JESI, 15 settembre 2024 –importante in casa del Real Vicenza quello conquistato. “Partita equilibrata contro unaa squadra fisica e ben attrezzata per la categoria”. L’analisi di mister Casaccia. “Meglio il Vicenza nel primo tempo che riesce a creare un’occasione e a tenere alti i ritmi di gioco. Nel secondo tempo siamo riusciti a svilupparee trame offensive e a sfiorare il gol in diverse occasioni. Abbiamo dimostrato anche oggi unaa solidità difensiva e un gran bel carattere, da qui ripartiremo per preparare la partita con il Sudtirol”. REAL VICENZA – Olivieri, Ocloo, Fasoli, Cabrera Gonzalez, Masciantonio, Gashi, Michelon, Maddalena, Dal Fra, Novello, Dal Lago. A disp.