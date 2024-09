Andrea Costa in rodaggio Restelli e Chiappelli mettono paura a Faenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) 7368 RAGGISOLARIS : Ndiaye 1, Poletti 11, Vico 8, Naccari, Zangheri 8, Poggi 9, Dincic 11, Fragonara 18, Sirri ne, Tartaglia 2, Garavini ne, Bendanti. All. Garelli. UPIMOLA: Fazzi ne, Pavani 3,20, Toniato ne, Filippini 4, Klanjscek 19,7, Martini 11, Fea, Zedda 4, Galantini. All. Angori. Parziali: 12-13; 30-31; 56-43. Ancora una sconfitta per l’UPnella sua terza amichevole, contro una coriacea. Con un assetto ancora una volta privo di due pedine da quintetto come Sanguinetti (in borghese) e Toniato, oltre al solito Fazzi, i biancorossi hanno trovato punti dalla solita coppia-Klaniscek (39 punti in due), ma hanno mostrato anche qualche difficoltà nel terzo quarto, in cui la ’fatica’ ad arrivare al ferro e gli errori al tiro hanno indirizzato la gara.