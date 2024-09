VIDEO – Como-Bologna 2-2 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024)valida per la quarta giornata diA 2024-25, si è concluso sul risultato di 2-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Comunale Sinigaglia. PAREGGIO IN RIMONTA – La quarta giornata diA si apre in maniera emozionante con ilche, avanti 2-0 al Sinigaglia, si fa riprendere sul 2-2 dal. Cutrone al 5? provoca l’autorete di Casale appena arrivato alla Lazio, per poi raddoppiare al 53? in ripartenza, poi Italiano la pareggia con i cambi: Castro entra e segna al 76?, mentre l’ex Juventus Iling-Junior pareggia al 91? negando una vittoria nel massimo campionato che almanca da più di 21 anni. Rossoblù ancora senza successi. Ennesima beffa finale per il, che avanti 2-0 si fa riprendere sul 2-2 dal, il tutto nel giorno del ritornoA al Sinigaglia dopo più di 21 anni.