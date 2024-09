Verona Zanetti | Lazio squadra forte dobbiamo avere la mentalità di sempre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) “Incontreremo unache sta bene, che ha fatto vedere ottime cose nell’ultima partita e che ha le qualità tecniche per puntare ad arrivare in zona Champions. Per noi sarà la seconda trasferta consecutiva, in un altro campo difficile. Noi comerispettiamo l’avversario ma conta lacon la quale vogliamo andare a Roma. Noi vogliamo provare a fare punti su tutti i campi, questa è la nostra, lotteremo su ogni pallone“. Queste le parole in conferenza stampa di Paolo, allenatore del, in vista della trasferta dell’Olimpico contro ladi Baroni. L’allenatore scaligero ha poi proseguito: “Mi fa piacere che i ragazzi andati in Nazionale siano stati tutti protagonisti, con ottime prestazioni. È normale che molti viaggi lascino qualche strascico, con partite ravvicinate, ma per noi è un motivo di vantotanti giocatori che sono stati via.