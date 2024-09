Valgoglio escursionista scivola e precipita per 20 metri in alta quota

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 14 settembre 2024). Unto in montagna nella mattinata di sabato (14 settembre) nei pressi del monte Madonnino, nel territorio di, non lontano dai cinque laghi. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti: dalle prime informazioni disponibili sembra che l’uomo, sulla sessantina, siato autonomamente cadendo per una ventina di. La zona particolarmente impervia (il monte Madonnino tocca i 2.500di altitudine) ha reso complicati i soccorsi. Sul posto sono intervenute squadre del soccorso alpino di Valbondione e l’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo, che ha recuperato l’uomo. L’elicottero ha trasportato il ferito in ospedale in codice rosso: pare che, fortunatamente, non sia comunque in pericolo di vita. Notizia in aggiornamento