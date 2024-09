Ucciso a colpi di pistola dopo la lite Arrestato anche l’autista del gruppo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Il cerchio non si è ancora chiuso del tutto: mancano due presunti colpevoli all’appello, identificati ma in fuga all’estero. Tuttavia, gli investigatori della Squadra mobile ritengono di aver individuato tutti i responsabili dell’omicidio del diciottenne Jhonny Sulejmanovic,dinella notte tra il 25 e il 26 aprile scorsi.la prima trdi arresti, che il 21 giugno ha portato in cella Roberto e Jagovar Ahmetovic e Rubino Sulejmanovic, l’altro ieri è andata in scena la seconda puntata: in manette è finito il sessantaquattrenne kosovaro Qemai Gjigolli, accusato di aver accompagnato il commando di cinque persone in via Varsavia al volante di una Mazda 3 intestata a un prestanome.