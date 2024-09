Traffico Roma del 14-09-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità trovati dalla redazione rallentamenti in via Tiburtina in zona Portonaccio per un incidente all’altezza di viale Altiero Spinelli corre sulla Cassia bis Veientana per un veicolo in fiamme all’altezza delle Rughe in direzione della via Cassia la corsia di marcia chiusa per lavori da questa mattina anche via Domenico Cimarosa tra viale Liegi è l’incrocio con via Boccherini il termine degli interventi è previsto per il prossimo 11 ottobre fino al trasporto ferroviario sulla lineaGrosseto e treni viaggiano con circa 15 minuti di ritardo per un incendio tra Santa Marinella è Santa Severa per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it tradizione Alfano è tutto Grazie per l’attenzione In collaborazione con Luce Verde infomobilità