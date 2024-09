Torniamo in pista I bolidi d’epoca e le sfide di ‘traverso’ nel villaggio dei motori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) A Riccione si correva. Erano gli anni ’20 e i motociclisti si sfidavano sulle strade della località. Il legame tra la Perla e icompie un secolo, e ancor oggi è fissato nel dna di chi nasce in questa terra. Una storia che rivivrà in occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna di motociclismo atteso nel fine settimana tra il 20 e il 22 settembre. Il bis concesso dalla MotoGp al Misano world circuit sarà uno spettacolo ined anche fuori. Ed è qui, a Riccione, che per quattro giorni vivrà undeiche rende omaggio a una storia lontana, ma mai sopita. Si chiamerà Ingar Motor Fest e sorgerà nella zona del Luna park, all’Abissinia. Dal 19 di settembre al 22 sarà puro spettacolo e rievocazione con talk show e ospiti. Un bis dopo il successo della Red Bull Riders Night in viale Ceccarini nei giorni che hanno preceduto il primo Gram Premio a Misano.