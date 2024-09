Stadio Milan Gerry Cardinale dice no alla ristrutturazione di San Siro |  ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 14 settembre 2024), Sannon sarà ristrutturato: ecco i motivi che hanno portato il patrona prendere questa decisione Inter ehanno sonoramente bocciato la proposta del sindaco dio Beppe Sala di ristrutturare San. Il primo cittadinoese aveva, infatti, forzato la mano con i due club meneghini per fare rimanere le squadre al Meazza, che sarebbe stato ristrutturato da un’azienda esperta del settore (WeBuild). Siache la proprietà dell’Inter, però, hanno rigettato la proposta. La domanda che sorge spontanea è: perché è stata rifiutata l’idea di? Il motivo – come sempre quando si parla di edilizia – è di natura economica. Secondo il patron del club di via Aldo Rossi, infatti, il progetto è stato ritenuto troppo costoso rispetto ai benefici che avrebbe prodotto.